Hindistan, Maldivler'deki askeri personelini çekmeye başladı

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Hindistan, Maldivler ile vardıkları mutabakat kapsamında askeri personelini bölgeden çekmeye başladı.

Maldivler Savunma Bakanlığı, Hindistan tarafından Maldivlere konuşlandırılan askerlerden 25'inin, mutabık kalındığı üzere 10 Mart'tan önce ülkeden çekilmeye başladığını açıkladı.

Hindistan askeri personeli tarafından kullanılan iki helikopter ve bir uçağın, artık sivil personel tarafından kullanılacağı belirtildi.

Taraflar arasında varılan mutabakat kapsamında, ülkede kalan Hindistan'a ait asker ve destek personelinin de 10 Mayıs'a kadar çekilmesi gerekiyor.

Hint askerlerinin 10 Mart'a kadar ülkeden ayrılacağını açıklanmıştı

Seçim kampanyasında, ülkenin dış politikasında Hindistan ile ilişkilere öncelik veren geleneksel tutumuna son vereceğini duyuran Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, göreve başladıktan kısa süre sonra Hint askeri personeli ve varlıklarının ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.

Muizzu, muhalefetin eleştirilerinin hedefinde olan Hint askerlerinin ilk grubunun 10 Mart'a kadar gönderileceğini, kalan askeri personelin de 10 Mayıs'a kadar ülkeden ayrılacağını belirtmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Maldivler'in, ülkeden ayrılacak Hint asker grubunun yerine sivil personel görevlendirmeyi planladığını bildirmişti.

Maldivler Savunma Bakanlığı, 5 Mart'ta Çin ile askeri alanda işbirliği anlaşması imzalandığını duyurmuştu.