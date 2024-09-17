Hindistan, Manipur'daki Etnik Şiddeti Önlemek İçin Çözüm Arıyor

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Hindistan hükümeti, Manipur eyaletinde Kuki ve Meitei toplulukları arasında çıkan şiddet olaylarına çözüm getirmek için yol haritası belirlendiğini ve bu topluluklarla görüşüldüğünü açıkladı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Amit Şah, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Şah, şiddet olaylarının yaşandığı Manipur'da bazı adımlar attıklarını ve hükümetin şiddete çözüm bulmak için bir yol haritası belirlediğini belirtti.

Kuki ve Meitei topluluklarıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Şah, sorunun ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini kaydetti.

Şah, "etnik şiddete" son vermek için çalıştıklarını dile getirerek, "Durumu kontrol altına almak konusunda iyimseriz. Ancak bu etnik bir şiddet ve aralarında bir diyalog kurulmadan herhangi bir çözüm olamaz." ifadelerini kullandı.

Manipur'daki temel sorunun Hindistan- Myanmar sınırından kaynaklandığını söyleyen Şah, şu ana kadar sınırın 30 kilometrelik bölümüne tel örgü çekildiğini, hükümetin de "1500 kilometrelik sınırın tamamı" için bütçeyi onayladığını aktardı.

Kuki topluluğu mensuplarının 6 Eylül'de yaptığı roket saldırısında, Manipur'un Moirang bölgesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Manipur polisi, 7 Eylül'de eyaletin Jiribam bölgesinde Kuki topluluğu mensubu saldırganların, Meitei topluluğundan bir kişiyi öldürmesi sonucu taraflar arasında silahlı çatışma çıktığını duyurmuştu. Çatışmada 8 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

8 Eylül'de binlerce öğrenci, Manipur yönetiminin şiddet olaylarını çözemediği gerekçesiyle eyaletin başkenti Imphal'de gösteri düzenlemişti.

Şiddet olayları ve ardından düzenlenen protestolar nedeniyle 10 Eylül'de Imphal West, Imphal East ve Thoubal bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Eyalet yetkilileri ayrıca "nefret içerikli görüntülerin yayılmasının önlenmesi" için internet erişiminin 5 gün engellendiğini açıklamış, bu kısıtlama daha sonra 20 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "Vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları yüzünden ölü sayısı 225'e çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.