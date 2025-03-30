Hindistan Myanmar'a Sağlık Görev Gücü Gönderiyor

YENİ DELHİ, 30 Mart (Xinhua) -- Hindistan, depremin vurduğu Myanmar'a sağlık görev gücü göndereceğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, "Seçkin Shatrujeet Tugayı Tıbbi Müdahale Birimi'nden 118 kişilik bir ekip, temel tıbbi ekipman ve malzemelerle birlikte kısa süre içinde Myanmar'a doğru yola çıkacak. Hava İndirme Görev Gücü, afetten etkilenen bölgelerde gelişmiş tıbbi ve cerrahi bakım sağlayacak şekilde eğitilip donatılmıştır" denildi.

Hindistan ordusunun ayrıca depremde yaralananlara acil bakım sağlamak amacıyla 60 yataklı bir tıbbi tedavi merkezi kuracağı belirtildi. Merkezin, travma vakalarını tedavi edebilecek, acil ameliyatları gerçekleştirecek ve afet nedeniyle ciddi şekilde zorlanan yerel sağlık sistemini destekleyecek temel tıbbi hizmetleri sağlama kapasitesine sahip olacağı kaydedildi.