Hindistan, Pakistan'a Su Akışını Engelledi

- Hindistan, Chenab Nehri'nden Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi

İSLAMABAD - Hindistan, İndus Su Anlaşması'nı askıya almasının ardından Chenab Nehri'nden Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi.

Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon giderek yükseliyor. Hindistan, Cemmu ve Keşmir'deki terör saldırısının ardından askıya aldığı İndus Su Anlaşması sonrası Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'nı kapatarak, Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi. Hindistan'ın Jhelum Nehri üzerinden de Pakistan'a su akışını engellemesi bekleniyor. Söz konusu su akışının engellenmesi Pakistan'da su krizi yaşanacağı endişesine neden oldu.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan'ın Cemmu Keşmir bölgesindeki Pahalgam'daki turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddediyor. Pakistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın askeri eylem başlatmayı planladığına dair "güvenilir istihbarat" aldığını açıklamıştı.