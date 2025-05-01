Hindistan-Pakistan Gerginliğine Bölge Ülkelerinden Çağrı - Son Dakika
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Hindistan-Pakistan Gerginliğine Bölge Ülkelerinden Çağrı

Kuveyt, Ürdün, Irak, Libya ve Umman, Hindistan ile Pakistan'a sağduyu ve diyalog çağrısında bulundu.

01.05.2025 03:04
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Kuveyt, Ürdün, Irak, Libya ve Umman, Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginliğe ilişkin iki ülkeye "sağduyu ve diyalog" çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısı sonrası Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilimin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt'in, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümünde sağduyulu davranılması ve diplomatik sürecin desteklenmesi konusunda net bir tutumunun olduğu vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginlikten endişe edildiği belirtilerek, bölgede kapsamlı ve adil barışın sağlanması ve güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini hedefleyen tüm diplomatik çabaların desteklendiği kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Hindistan ile Pakistan arasındaki krizi daha da büyütebilecek adımlardan kaçınılması, bölgede istikrarın ve sükunetin sağlanması için diplomatik yollara başvurulması ve sağduyulu davranılması gerektiği vurgulandı.

Libya Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki gerginlikten endişe duyduğunu ifade ederek, bölgede gerilimden kaçınmak ve istikrarı güçlendirmek için diyalog yoluna ve diplomatik çözümlere başvurulmasını istedi.

Umman Dışişleri Bakanlığı da Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlıkların "diyalog" yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada da Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginlik ile sınır bölgelerindeki karşılıklı saldırılardan endişe duyduğunu ifade edilerek, "Pakistan ve Hindistan'a gerginliğin azaltılması, tansiyonun düşürülmesi, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesi, iki ülkenin ve bölge ülkelerinin halklarının iyiliği için istikrar ve barışın sağlanması amacıyla çaba sarf edilmesi" çağrısı yapılmıştı.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA

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