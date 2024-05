Hindistan, Papua Yeni Gine'ye 1 Milyon Dolarlık Yardım Açıkladı

Güncel

YENİ DELHİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan, birkaç gün önce meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği heyelan felaketiyle sarsılan Pasifik ada ülkesi Papua Yeni Gine için 1 milyon ABD doları tutarında mali yardım açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, "Hindistan yardım, rehabilitasyon ve yeniden yapılanma çabalarını desteklemek üzere 1 milyon ABD doları tutarında acil yardımda bulunuyor" denildi.

Kısa süre önce de Hindistan Başbakanı Narendra Modi taziyelerini iletmiş ve bu zor zamanlarında Papua Yeni Gine için mümkün olan tüm destek ve yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

Modi'nin X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştı: "Papua Yeni Gine'de meydana gelen yıkıcı toprak kaymasının yol açtığı can kayıpları ve hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Etkilenen ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dualarımızı sunuyoruz. Hindistan mümkün olan her türlü destek ve yardımı sunmaya hazır."