Hindistan ve Bangladeş'te sel felaketi: 36 ölü - Son Dakika
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Hindistan ve Bangladeş'te sel felaketi: 36 ölü

Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde toplamda 36 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da 23 kişi, Bangladeş'te ise 13 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi. Sel sonucunda milyonlarca kişi etkilendi ve altyapıda büyük hasarlar meydana geldi.

23.08.2024 22:40
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- Hindistan ve Bangladeş'te sel felaketi: 36 ölü

YENİ DELHİ - Güney Asya ülkesi Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı selde 23, komşu Bangladeş'te ise 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın doğusundaki Tripura eyaletinde 4 gündür etkili olan muson yağmurları, sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Afet yönetim yetkililerinin verdiği bilgiye göre 23 kişi hayatını kaybetti, 65 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Felaketten yaklaşık 1.7 milyon kişi etkilenirken, altyapı ve tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Eyalet genelinde sürdürülen kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusu da destek veriyor.

Bangladeş'te 13 can kaybı

Komşu Bangladeş'te de 11 ilde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Afet Yönetimi Bakanlığı'na göre 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4.4 milyon kişi selden etkilendi. Selde evler, mahsuller ve altyapı büyük hasar gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hindistan ve Bangladeş'te sel felaketi: 36 ölü - Son Dakika

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