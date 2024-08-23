Hindistan ve Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika
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Hindistan ve Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 35'e yükseldi

Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi. Hindistan'ın Tripura eyaletinde ölü sayısı 22'ye çıkarken, Bangladeş'te ise ölü sayısı 13'e yükseldi. Sellerden etkilenen yüz binlerce kişi mahsur kaldı.

23.08.2024 13:16
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Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Hindistan'ın Tripura eyaletinde adının açıklanmasını istemeyen afet yönetimi yetkilisi, eyaletteki sellerde ölü sayısının 22'ye çıktığını belirtti.

Eyalet yetkilileri, 1,7 milyon kişinin sellerden etkilendiğini, yaklaşık 100 bin kişinin eyalette açılan 400'den fazla tahliye merkezine alındığını duyurdu.

Bangladeş'te ölü sayısı 13'e çıktı

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, basına açıklama yapan Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığı yetkilisi Kamrul Hasan, ülkenin doğusunda seller sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini duyurdu.

Hasan, Feni, Comilla, Noakhali, Lakshmipur, Brahmanbaria, Chittagong, Khagrachhari, Sylhet, Moulvibazar, Habiganj ve bir milyona yakın Arakanlı Müslüman sığınmacının bulunduğu Cox's Bazar bölgelerinin sellerden kötü etkilendiğini söyledi.

Yüz binlerce kişinin seller yüzünden mahsur kaldığını anlatan Hasan, ordunun ve diğer kurumların bölgelerde arama kurtarma operasyonlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bangladeş, selden Hindistan'ı sorumlu tuttu

Selden iki komşu ülke de etkilenirken birçok Bangladeşli, bu durumdan Hindistan'ı sorumlu tutmuştu.

Dakka'daki Jagannath Üniversitesinde yaklaşık 600 öğrenci, Hindistan'ın, Tripura eyaletindeki barajın kapaklarını açarak Bangladeş'te ani sellere neden olduğu gerekçesiyle protesto düzenlemişti.

Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu iddia yalanlanmıştı.

Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları, genellikle haziranda başlıyor.

Hindistan ve Bangladeş, Himalayalar'dan Bengal Körfezi'ne akan 54 ortak nehri paylaşıyor. İki ülke, bu ortak nehirlerin sularının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan ve Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika

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