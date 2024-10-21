Hindistan ve Çin Sınırda Uzlaşıya Vardı

Güncel

Hindistan ve Çin, Ladakh'ın doğusundaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca devriye düzenlemeleri konusunda uzlaşıya vararak 2020'deki anlaşmazlığın ardından ortaya çıkan gerilimin azaltılmasında ilerleme kaydetti.

Hint basınındaki haberlere göre, 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi öncesi, Hindistan ile Çin arasında iki ülke sınırını ilgilendiren bir adım atıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, başkent Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, Yeni Delhi ile Pekin arasında varılan anlaşmayı doğrulayarak, "Çinli muhataplarla çeşitli düzeyde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından, her iki taraf da Fiili Kontrol Hattı boyunca yeni devriye düzenlemeleri konusunda fikir birliğine vardı." dedi.

Mısri, 2020'de yaşanan sınır çatışmalarına işaret ederek, "Çatışmanın yaşandığı bazı noktalar daha önce çözüme kavuşturulmuş olsa da bazı noktalar çözümsüz kaldı. Bu son anlaşma, normalliğin yeniden tesis edilmesine yönelik olumlu bir hareketi yansıtıyor." dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 25 Eylül'de Dış İlişkiler Konseyinin (CFR) ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen bir etkinlikte, Çin ile Hindistan arasındaki başlıca sorunun "Fiili Kontrol Hattı" boyunca devriyelerin gezmesi olduğunu ifade ederek, bu durumun Hindistan-Çin ilişkilerini olumsuz etkilediğini açıklamıştı.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın, Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Hint ve Çin sınır birliklerinin çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 15 tur görüşmede taraflar, Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 15. turu, 12 Mart'ta Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar, görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve anlaşmazlığın çözümü için askeri ve diplomatik kanallardan diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını bildirmişti.