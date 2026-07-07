Hindistan ve Endonezya’dan İşbirliği Anlaşmaları - Son Dakika
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Hindistan ve Endonezya’dan İşbirliği Anlaşmaları

07.07.2026 12:36
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Hindistan ve Endonezya, savunma ve tarım gibi alanlarda işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Hindistan ve Endonezya, savunma, kritik madenler ve tarım dahil çeşitli alanlarda bir dizi işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzaladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da kapsayan 3 ülkelik resmi ziyaret turunun ilk durağı olan Endonezya'da, Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki askeri, teknolojik ve ekonomik anlaşmalar ve işbirlikleri kamuoyuna duyuruldu.

Bu kapsamda Hindistan ve Rusya ortak girişimi olan BrahMos Aerospace şirketi, Endonezya Savunma Bakanlığı ile "BrahMos" seyir füzesi sisteminin tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Endonezya, "Filipinler'in ardından bu füze sistemini satın alan 2. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülke" oldu.

Hindistan'ın devlet şirketi Bharat Dynamics Limited ile Endonezya'nın savunma sanayisi şirketi Republikorp arasında Hindistan üretimi olan "Astra" füzelerinin satışı için bir anlaşma imzalandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu anlaşmaların, Hindistan savunma sanayisinin üretim kapasitesini gösterdiğini ve savunma ihracatını artırdığını açıkladı.

Hindistan ve Endonezya, sanayi, tarım ve sağlık alanlarında işbirliğini derinleştiriyor

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında savunma sanayisinin yanı sıra sanayi, tarım ve sağlık alanlarını kapsayan bir dizi mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzalandı.

Bu çerçevede kritik mineraller, nadir toprak elementleri ve çelik tedarik zinciri teknolojileri alanında işbirlikleri karara bağlandı.

Anlaşmalar doğrultusunda Hindistan Çelik Kurumu (SAIL) ile Endonezyalı PT Krakatau Steel, Endonezya'da paslanmaz çelik üretim tesisi kurulması amacıyla stratejik ortaklığa gitti.

İki ülke arasında tarım sektöründe işbirliğinin geliştirilmesi ile tıbbi ürünlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi alanında ortak hareket edilmesini öngören mutabakat zaptı metinleri de yürürlüğe girdi.

"Kapsamlı Stratejik Ortaklığımız bugün yeni bir seviyeye ulaşıyor"

Ortak basın toplantısında konuşan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasında artan güvenin savunma, güvenlik ve denizcilik alanlarındaki işbirliğini güçlendirdiğini söyledi.

Modi, iki ülkenin sahil güvenlik güçlerinin, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamak amacıyla Hint Okyanusu'nda ortak faaliyetler yürüteceğini belirtti.

"Kapsamlı Stratejik Ortaklığımız bugün yeni bir seviyeye ulaşıyor." diyen Modi, kalkınma, güvenlik, teknoloji, kültür ve eğitim dahil olmak üzere her alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Endonezya Devlet Başkanı Subianto, iki ülkenin de Hint-Pasifik bölgesinde açık, şeffaf ve uluslararası hukuka dayalı bir düzenin tesisi konusunda ortak iradeye sahip olduğunu dile getirdi.

Subianto, Başbakan Modi'ye, Endonezya'nın refahı ve birliğine olağanüstü hizmetlerde bulunan yabancı liderlere verilen en yüksek düzey devlet nişanı olan "Bintang Adipurna" şeref madalyasını takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan ve Endonezya’dan İşbirliği Anlaşmaları - Son Dakika

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