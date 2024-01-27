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Hindistan ve Fransa, sağlık, uzay ve savunma gibi sektörlerde işbirliği yapma konusunda anlaştı - Son Dakika
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Hindistan ve Fransa, sağlık, uzay ve savunma gibi sektörlerde işbirliği yapma konusunda anlaştı

Hindistan ve Fransa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında sağlık, uzay ve savunma gibi sektörlerde işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı. İki ülke, askeri donanım ve platformların birlikte geliştirilip üretilmesi, uzay, kara savaşları, siber uzay ve yapay zeka gibi birçok alanda teknoloji işbirliğini kolaylaştırmak için mutabakata vardı. Ayrıca, helikopter üretimi ve sağlık işbirliği gibi konularda da anlaşmalar imzalandı.

Hindistan ve Fransa, sağlık, uzay ve savunma gibi sektörlerde işbirliği yapma konusunda anlaştı
27.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:48
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YENİ DELHİ, 27 Ocak (Xinhua) -- Hindistan ve Fransa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki günlük resmi ziyareti sırasında sağlık, uzay ve savunma gibi sektörlerde işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vinay Kwatra, Cuma günü yaptığı açıklamada, iki ülkenin kilit önemdeki askeri donanım ve platformların birlikte geliştirilip üretimi ve uzay, kara savaşları, siber uzay ve yapay zeka gibi bir dizi alanda teknoloji işbirliğini kolaylaştırma konularında mutabakata vardığını belirtti.

Bakan, iki tarafın savunma-uzay ortaklığı konusunda pakt yapmaya karar verdiğini ve New Space India Limited ile Fransa'nın Arianespace şirketi arasında uyduların uzaya gönderilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Bakanın açıklamalarına göre iki taraf, Tata ile Airbus helikopterleri arasında yerel bileşenlere sahip H125 helikopterlerinin üretiminde ortaklık yapma konusunda da anlaşmaya vardı.

İki taraf, sağlık bakanlıkları arasında sağlık işbirliği, eğitim, talim ve araştırma gibi alanlarda anlaşma imzaladı.

Hindistan'a Perşembe günü giden Macron, Cuma günü başkent Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan'ın 75. Cumhuriyet Bayramı'nın baş konuğu olmuştu.

Kaynak: Xinhua
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