Hindistan ve İngiltere, Teknoloji Güvenliği Girişimi başlattı - Son Dakika
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Hindistan ve İngiltere, Teknoloji Güvenliği Girişimi başlattı

Hindistan ve İngiltere, stratejik ortaklıklarını derinleştirmek amacıyla Teknoloji Güvenliği Girişimi başlattı. Girişim ile kritik ve yeni teknolojilerde daha keskin odaklı işbirliği hedefleniyor. İşbirliği için yeni mekanizmalar kurulması ve çeşitli teknolojilerde mevcut işbirliği çabalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Girişim, telekomünikasyon, kritik mineraller, yarı iletkenler ve yapay zeka gibi çeşitli alanlara odaklanacak.

24.07.2024 21:39
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Hindistan ve İngiltere'nin, stratejik ortaklıklarını derinleştirmek amacıyla Teknoloji Güvenliği Girişimi başlattığı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan ve İngiltere'nin, stratejik ortaklıklarını derinleştirmek amacıyla başbakanlar düzeyinde yeni bir girişim başlattığı belirtildi.

Teknoloji Güvenliği Girişimi ile kritik ve yeni teknolojilerde daha keskin odaklı işbirliğinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, işbirliği için yeni mekanizmalar kurulmasının amaçlandığı ve bu girişimin çeşitli teknolojilerde mevcut işbirliği çabalarını güçlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, Teknoloji Güvenliği Girişimi'nin, Hint ve İngiliz ulusal güvenlik danışmanlarınca koordine edileceği belirtilerek, bu girişimle telekomünikasyon, kritik mineraller, yarı iletkenler ve yapay zeka gibi çeşitli alanlara odaklanılacağı ifade edildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkeyi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldiğini belirtti.

Jaishankar, Teknoloji Güvenliği Girişimi'nin başlatılmasını memnuniyetle karşıladığını kaydederek, girişimin yeni işbirliği alanları sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Hindistan, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan ve İngiltere, Teknoloji Güvenliği Girişimi başlattı - Son Dakika

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