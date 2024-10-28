Hindistan ve İspanya'dan Savunma İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan ve İspanya'dan Savunma İşbirliği

Modi ve Sanchez, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde C-295 savaş uçakları için yeni tesis açtı.

28.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde İspanya'nın Airbus Savunma ve Uzay Sanayi şirketi ortaklığıyla savaş uçağı geliştirecek yeni üretim tesisinin açılışını yaptı.

India Today gazetesinin haberine göre, Modi ile Sanchez, Hindistan için C-295 savaş uçaklarının üretileceği Gujarat eyaletinin Vadodara kentindeki Hint Tata İleri Sistemler Şirketi'nin (TASL) tesisini birlikte açtı.

Açılışta konuşan Modi, TASL tesisinin, Hindistan'ın savunma çalışmalarını artıracağını ve İspanya ile ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

Hindistan ile İspanya arasındaki ortaklığın, açılış dolayısıyla ilerleyeceğini belirten Modi, "Bugün C-295 uçağının üretim fabrikasını açıyoruz. Bu fabrika Hindistan-İspanya ilişkilerini güçlendirecek." dedi.

Modi, açılışla birlikte "Hindistan yapımı" (Made in India) misyonuna yönelik önemli bir adım atılacağını kaydederek, bu adımın, "Hindistan'ın kendi yolcu uçağını üretmesine" vesile olacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez de konuşmasında, yeni tesisin ülkeler arası teknoloji transferinde önemli bir rol oynayacağına vurgu yaparak, "(Uçağın burada üretilmesi,) Hindistan'ın savunma yeteneklerinin modernizasyonuna katkıda bulunmanın yanı sıra, özellikle Hindistan'ın önde gelen üretim merkezi olan Gujarat eyaleti için teknolojik gelişmeyi de yönlendirecek." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Tata firması ile İspanyol Airbus arasında 2021'deki anlaşma gereği, Yeni Delhi için 56 adet C-295 üretilecek. Bunlardan 16'sı İspanya tarafından teslim edilecekken, kalan 40'ının ise 2026'dan itibaren TASL tesisinde üretilmeye başlanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Narendra Modi, Hindistan, Teknoloji, Politika, Gujarat, İspanya, Ekonomi, Savunma, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan ve İspanya'dan Savunma İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:21:28. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan ve İspanya'dan Savunma İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.