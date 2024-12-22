Hindistan ve Kuveyt'ten Stratejik Ortaklık Adımı - Son Dakika
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Hindistan ve Kuveyt'ten Stratejik Ortaklık Adımı

Hindistan ve Kuveyt, ikili ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldı.

22.12.2024 22:47
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Hindistan ve Kuveyt, ilişkilerini "stratejik ortaklık" düzeyine yükseltme ve çeşitli alanlarındaki işbirliğini genişletme konusunda mutabık kaldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Kuveyt'teki Bayan Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede, ülkeler arasındaki güçlü tarihi ve dostane bağları hatırlatan ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliğini genişletme konusundaki tam kararlılıklarını teyit eden taraflar, iki ülke arasındaki ilişkileri "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltme konusunda mutabık kaldı.

Emir Sabah, Hint toplumunun Kuveyt'in kalkınmasına yaptığı katkıları takdir ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolü nedeniyle Modi'ye ülkenin en yüksek ulusal nişanını takdim etti.

Modi de sayıları bir milyondan fazla olan Kuveyt'teki Hint toplumunun refahını sağladığı için teşekkürlerini ilettiği Sabah'ı Hindistan'a davet etti.

Başbakan Modi'nin bu ziyareti, Hindistan'dan Kuveyt'e 43 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

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