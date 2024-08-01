Hindistan ve Vietnam Başbakanları İlişkileri Görüştü

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre Modi, 3 gün sürecek resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi'de bulunan Chinh ile yaptığı görüşmede iki ülkenin ticaret, yatırım, güvenlik, savunma alanlarındaki işbirliğini ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Modi, Vietnam'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirerek, iki ülkenin Hint-Pasifik bölgesini ilgilendiren konularda iyi diyaloğa sahip olduğunu belirtti.

Modi, "Kurallara dayalı ve müreffeh Hint-Pasifik bölgesi için işbirliğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki bağların son 10 yılda geliştiğini vurgulayan Başbakan Modi, "Son 10 yılda ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklığa yükselttik." dedi.

Modi, ayrıca Hindistan ile Vietnam arasındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni eylem planı hazırladıklarını sözlerine ekledi.