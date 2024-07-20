Hindistan ve Yeni Zelanda, Ticaret ve İlişkileri Güçlendirmek İçin İşbirliği Yollarını Görüştü - Son Dakika
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Hindistan ve Yeni Zelanda, Ticaret ve İlişkileri Güçlendirmek İçin İşbirliği Yollarını Görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ticaret, yatırım, eğitim ve uzay gibi alanlarda işbirliğini ve ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını istişare etti. İki lider, telefonda görüşerek ticaret, yatırım, hayvancılık, eğitim ve uzay gibi alanlarda karşılıklı yarar sağlayan ikili işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldı. Hindistan vatandaşlarının çıkarlarını gözeten Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, onların güvenliği ve refahı için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

20.07.2024 15:51
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ticaret, yatırım, eğitim ve uzay gibi alanlarda işbirliğini ve ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını istişare etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Modi ile Yeni Zelandalı mevkidaşının, telefonda görüştüğü belirtildi.

İki liderin, ticaret, yatırım, hayvancılık, eğitim ve uzay gibi alanlarda karşılıklı yarar sağlayan ikili işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, Modi ve Luxon'ın, gelecek yıllarda ikili ilişkileri yeni zirvelere taşıma kararlılıklarını yinelediği ifade edildi.

Açıklamada, Modi'nin, mevkidaşına Yeni Zelanda'daki Hindistan vatandaşlarının çıkarlarını gözettiği için teşekkür ettiği, Luxon'ın da onların güvenliği ve refahı için çaba göstermeye devam edeceğini söylediği aktarıldı.

Yeni Zelanda'nın 2018'de yaptığı nüfus sayımına göre, ülkedeki Hint göçmenlerin sayısı yaklaşık 250 binken, bu sayı Yeni Zelanda'nın nüfusunun neredeyse yüzde 5'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA

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