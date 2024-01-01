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Hindistan, X-ışını Polarimetre Uydusunu Başarıyla Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Hindistan, X-ışını Polarimetre Uydusunu Başarıyla Uzaya Fırlattı

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), XPoSat'ı taşıyan Polar Uydu Fırlatma Aracı'nın (PSLV) başarıyla fırlatıldığını duyurdu. XPoSat, Kara Delikler ve Nötron Yıldızlarını incelemek için tasarlanmıştır ve başarıyla yörüngeye yerleşmiştir. Hindistan, bu fırlatışla ABD'nin ardından bu tür gök cisimlerini incelemek için özel gözlem aracı gönderen ikinci ülke olmuştur.

Hindistan, X-ışını Polarimetre Uydusunu Başarıyla Uzaya Fırlattı
01.01.2024 - 10:33,
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Hindistan, X-ışını Polarimetre Uydusunu (XPoSat) başarıyla uzaya fırlattı.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, XPoSat'ı taşıyan Polar Uydu Fırlatma Aracı'nın (PSLV) 09.10'da Andhra Pradesh eyaletindeki Sriharikota uzay üssünden başarıyla fırlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, Kara Delikler ve Nötron Yıldızlarını incelemesi planlanan XPoSat'ın başarıyla yörüngeye yerleştiği belirtildi.

Hindistan, bu fırlatışla ABD'nin ardından, uzaya söz konusu gök cisimlerini incelemek için özel gözlem aracı gönderen ikinci ülke oldu.

Kaynak: AA
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India, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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