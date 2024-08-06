Hindistan yaklaşık 30 ülkenin katıldığı hava tatbikatına ev sahipliği yapıyor

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Hindistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 30 ülkenin katıldığı "Tarang Shakti" hava tatbikatının ilk aşaması başladı.

Times of India'nın haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, çok uluslu hava tatbikatı "Tarang Shakti"nin ilk aşamasının Tamil Nadu eyaletinde icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 30 ülkenin yer aldığı tatbikatın "uluslararası işbirliğini teşvik edeceği ve kolektif güvenlik yeteneklerini artıracağı" kaydedildi. Tatbikatın ilk aşamasının 14 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

Tarang Shakti tatbikatına, aralarında Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere'nin de yer aldığı ülkeler çok sayıda askeri personel ve savaş uçağıyla katılıyor. Bazı ülkeler ise gözlemci olarak yer alıyor.

Tatbikatın ikinci aşaması, Rajasthan eyaletinde 29 Ağustos'ta başlayacak.