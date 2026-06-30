Hindistan Yeni Elektrikli Araç Politikası Açıklıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan Yeni Elektrikli Araç Politikası Açıklıyor

Hindistan Yeni Elektrikli Araç Politikası Açıklıyor
30.06.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, hava kirliliğini azaltmak için elektrikli araçları teşvik eden yeni bir politika açıkladı.

YENİ DELHİ, 30 Haziran (Xinhua) -- Hindistan, artan hava kirliliğini azaltmak amacıyla yeni bir elektrikli araç politikası açıkladı. Pazartesi günü açıklanan yeni politika kapsamında, fiyatı 3 milyon Hindistan rupisine (yaklaşık 31.736 ABD doları) kadar olan elektrikli araçlar, motorlu taşıtlar vergisi ve tescil ücretlerinden tamamen muaf tutulacak.

Kabine tarafından onaylanan ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan politika, başkent Delhi'deki hava kirliliğini Mart 2030'a kadar sona erdirmeyi hedefliyor.

Politika ayrıca benzinli ve sıkıştırılmış doğalgazlı iki tekerlekli araçların kademeli olarak kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor. Buna göre, Nisan 2028'den itibaren Delhi'de yalnızca elektrikli iki tekerlekli araçların satılmasına ve tesciline izin verilecek.

Hükümet ayrıca, elektrikli ulaşımı teşvik etmek amacıyla önümüzdeki dört yıl içinde 150 milyar Hindistan rupisi yatırım yapacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua

Hava Kirliliği, Hindistan, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Yeni Elektrikli Araç Politikası Açıklıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 13:06:03. #7.13#
SON DAKİKA: Hindistan Yeni Elektrikli Araç Politikası Açıklıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.