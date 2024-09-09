Hindistan Yüksek Mahkemesi, Silah İhracatını Durdurma Talebini Reddetti - Son Dakika
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Hindistan Yüksek Mahkemesi, Silah İhracatını Durdurma Talebini Reddetti

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Yeni Delhi yönetimi ve Hint firmalarının İsrail'e silah ihracatını durdurması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti. Mahkeme, dış politika alanına giren bir konu olduğunu belirterek, talebi reddetti.

09.09.2024 16:20
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Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Yeni Delhi yönetimi ve Hint firmalarının İsrail'e silah ihracatını durdurması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, Hindistan ve Hintli şirketlerin, Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail'e silah ihracatını durdurmaları talebiyle sunulan dilekçeye ilişkin kararını açıkladı.

Açıklamada, Hindistan hükümetinin herhangi bir ülkeye malzeme ihraç etmemesi şeklinde yönlendirmenin Yüksek Mahkemenin yetki alanı dışında olduğu belirtildi.

Bunun, dış politika alanına giren bir konu olduğu ifade edilen açıklamada, anayasa uyarınca dış ilişkilerle ilgili yetkinin hükümette olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu tür işlevleri Yüksek Mahkemenin üstlenemeyeceği vurgulanarak, talebin reddedildiği aktarıldı.

Aralarında bazı diplomatların da olduğu 11 kişi, 4 Eylül'de, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle Yeni Delhi yönetiminin ve Hint şirketlerinin, Tel Aviv'e silah ihracatını durdurması için Yüksek Mahkemeye dilekçe vermişti.

Kaynak: AA

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