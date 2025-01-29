Hindu Festivalinde İzdiham: 17 Ölü - Son Dakika
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Hindu Festivalinde İzdiham: 17 Ölü

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Hindistan'daki Maha Kumbh Festivalinde çıkan izdihamda 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

29.01.2025 14:36
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- Hindu festivalinde izdiham: 17 ölü

UTTAR PRADES - Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir Hindu festivalinde çıkan izdihamda en az 17 kişi öldü.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj kentinde en büyük Hindu festivallerinden olan ve 12 yılda bir düzenlenen Maha Kumbh Festivalinde izdiham yaşandı. Ganj Nehri kıyısında düzenlenen festivalde yerel saatle 02.30'da nehirde yıkanma ritüeli sırasında çıkan izdihamda en az 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen ekipler cansız bedenleri ve yaralıları bölgeden çıkarırken, çok sayıda eşya ve kıyafetin etrafa saçıldığı görüldü.

İzdihamın nasıl gerçekleştiği açıklanmazken, güvenlik güçlerinin kalabalığı yönetmekte zorluk yaşadığı belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, olayın son derece üzücü olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Hindistan'da 1954'de aynı festivalde yaşanan izdihamda 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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