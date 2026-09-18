Hinton: Yapay zeka güvenliği için bir yıl kalmış olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hinton: Yapay zeka güvenliği için bir yıl kalmış olabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, yapay zeka üzerinde kontrolü tamamen kaybetmeden güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki sadece bir yıl kalmış olabileceğini söyledi. ABD Kongresi'ne bilgi veren Hinton, yapay zekanın kendi kendini geliştirdiğini belirterek yavaşlamamız gerektiğini vurguladı.

Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, yapay zeka üzerinde "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" bildirdi.

NBC televizyonunun haberine göre Hinton, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın daveti üzerine ABD Kongresi üyelerine yapay zeka hakkında bilgi verdi.

Hinton, yapay zeka üzerinde "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" belirtti.

Süper zekaya ne zaman ulaşacağına dair tahminlerin eskiden 30 yıl ila 50 yıl olarak görüldüğünü aktaran Hinton, "Sonra bu tahminler belki 10, belki 20 yıla indi. Şimdiyse insanlar, pek çok araştırmacı, bunun sadece birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini söylüyor. Belki bir yıl, ama bir yıldan çok daha fazlası değil." diye konuştu.

Hinton, yapay zekanın "artık daha iyi yapay zekalar tasarladığı" bir noktaya ulaştığını kaydederek, "Yani kendi kendini geliştirme deniyor. Bir şeyler yapmazsak bu durum kontrolden çıkacak. Yavaşlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Yapay zekayı insanlar kontrol etmeli"

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ted Lieu ise "Bu, kelimenin tam anlamıyla yakın zamanda gerçekleşmiş, akıl almaz derecede çılgın ve tam bir bilimkurgu senaryosu. En temel düzeyde, yapay zekayı insanlar kontrol etmeli. Tersi bir durum söz konusu olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders da yaptığı açıklamada, insanlığın geleceği ve insanların kontrol edemeyeceği bir teknoloji oluşturulması konusunda "giderek artan bir endişenin" var olduğunu belirterek, "Kongre üyeleri arasında bu konunun ele alınması gerektiğine dair artan bir aciliyet hissi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriBilim İnsanıYapay ZekaTeknolojiPolitikaGüvenlikGüncelBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi’ye 25 yıl hapis cezası Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail’i alarma geçirdi Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi
Yunanistan’ın provokasyonlarına TSK’dan net mesaj 2 bin komando Ege’de Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de
Akaryakıtta tarihi eşik Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı
00:47
Italiano’dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
00:15
Beşiktaş’tan Marsilya’ya karşı dört dörtlük performans
Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
00:12
44 ile yeni emniyet müdürü Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
44 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var
00:08
Takımın en iyilerindendi Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
23:22
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
22:22
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 01:59:50. #7.12#
SON DAKİKA: Hinton: Yapay zeka güvenliği için bir yıl kalmış olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement