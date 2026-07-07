Hırsız Kadın Suçüstü Yakalandı

FATİH'te bankta oturanların çantalarını çalan kadın hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bankta oturanların çantalarının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri şube müdürlüğü ekipleri, 17 Haziran Çarşamba günü durumundan şüphelendikleri bir kadını takibe aldı. Bir süre takip edilen kadın, bankta oturan bir vatandaşın çantasını alıp uzaklaşmaya başladı. O sırada polis ekipleri harekete geçip kadını suçüstü yakaladı. D.B. olduğu anlaşılan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, üst aramasında 2 cep telefonu, 430 lira para ile bir miktar banka kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.B.'nin sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelinin el çabukluğu ile çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.