Hırsız Kadınlar Zeytinburnu'nda Yakalandı - Son Dakika
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Hırsız Kadınlar Zeytinburnu'nda Yakalandı

Hırsız Kadınlar Zeytinburnu\'nda Yakalandı
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Zeytinburnu'nda bir evden altın ve para çalan 3 kadın hırsız, güvenlik kamerası sayesinde yakalandı.

ZEYTİNBURNU'nda bir dairenin kapı göbek kilidini kırarak girdikleri evden para ve altın ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız polisin güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı. Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler tutuklandı.

Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda bulunan daireden 19 Temmuz'da hırsızlık olayı gerçekleşti. Dairenin kapısının göbek kilidini kırarak giren hırsızlar, evde buldukları bin 100 dolar ve bin 300 avro ile 21 gram altın ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin, binaya girdiği ve hırsızlık yaptıktan sonra çıktıkları anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Polis, bu görüntülerin izini sürerek şüphelilerin P.Ç., F.Ç. ve D.S. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden P.Ç.'nin daha önceden 44, F.Ç.'nin ise 26 suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hırsız Kadınlar Zeytinburnu'nda Yakalandı - Son Dakika

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