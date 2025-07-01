Kayseri'de hakkında "hırsızlık" suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K'yı (32) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlık Cezalı Kişi Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
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