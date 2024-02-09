Hırsızlık Girişimi Sonrası Ev Sahibini Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahibi Fırat T. (29) ile yanındaki arkadaşı Musa C.'yi (22) bıçaklayıp kaçan Oktay A. (27), saklandığı metruk binada yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Oktay A., Fırat T.'nin evine hırsızlık için girdi. O sırada eve gelen Fırat T., Oktay A.'yı yakaladı. Fırat T.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İkili arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Oktay A. ile Fırat T., daha sonra serbest bırakıldı.

5 SAAT SONRA BIÇAKLADI

Serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra Fırat T. ve arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesi'nde yürürken karşılaştı. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay A., elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Fırat T. ve Musa C. kanlar içerisinde kalırken, Oktay A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli, 16 saat sonra, olay yerine 3 kilometre mesafedeki metruk bir evde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Oktay A.?nın işlemleri sürüyor. (DHA)