Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü C.Ö'nün saklandığı eve baskın yaptı,
Polisi fark eden C.Ö, kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan ve hakkında 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlık Hükümlüsü Koçarlı'da Yakalandı - Son Dakika
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