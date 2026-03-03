ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık olayına karışan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede 4 ayrı iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini belirlediği, A.B., M.Y., S.Ç. ve M.S.'nin adresine operasyon düzenledi. Şüpheliler, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık Şebekesi Gölbaşı'nda Çökertildi
