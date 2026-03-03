Hırsızlık Şebekesi Gölbaşı'nda Çökertildi - Son Dakika
Son Dakika

Hırsızlık Şebekesi Gölbaşı'nda Çökertildi

Hırsızlık Şebekesi Gölbaşı\'nda Çökertildi
03.03.2026 13:30
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık olayına karışan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede 4 ayrı iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini belirlediği, A.B., M.Y., S.Ç. ve M.S.'nin adresine operasyon düzenledi. Şüpheliler, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık Şebekesi Gölbaşı'nda Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hırsızlık Şebekesi Gölbaşı'nda Çökertildi - Son Dakika
