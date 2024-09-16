Samsun'da "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.
Çalışmalarda ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S'yi (23) saklandığı yerde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?