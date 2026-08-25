Hırsızlık Suçundan Firari Kadın Yakalandı
Kayseri'de 33 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.I. polisin operasyonuyla yakalandı.
KAYSERİ'de 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.I. (35) isimli firari kadın, polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.I. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. H.I., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
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