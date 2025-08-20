Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'te iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Çalışma sonucu ekipler, zanlılar M.E.T, B.T. ve V.O'nun çalıntı motosikletlerle İstanbul'a gittiğini belirledi. Polis, şüphelileri İstanbul'un Tuzla ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Ele geçirilen çalıntı motosikletler, işlemlerinin ardından ruhsat sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
