Kayseri'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin 60 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlemesiyle yakalandı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "otodan hırsızlık" suçundan aranan B.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 60 saatlik güvenlik kamerası kaydı izleyen ekipler, B.A'yı saklandığı ikamette gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Araçtan çalındığı belirlenen malzeme ise sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlık Şüphelisi 60 Saatlik İzleme ile Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?