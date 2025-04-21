Hırsızlık Şüphelisi Gözaltında

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, iş yerinden para ve çeşitli ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 tam, 38 çeyrek, 3 gram altın ile bilezik, 2 kolye, bileklik ve 4 bin 800 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla hırsızlık şüphelisinin B.A.I. olduğu belirlendi.

B.A.I. polis ekiplerince gözaltına alındı, para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.