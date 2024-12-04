Hırsızlık Şüphelisi Muğla\'da Yakalandı

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MUĞLA'nın 4 ilçesinde 10 farklı marketten sigara ve para çalan İ.A., polis ekiplerince Fethiye'de yakalandı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İ.A.'nın hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Muğla'nın 4 ilçesinde marketten hırsızlık yapan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Fethiye'de 4, Ortaca'da 3, Köyceğiz'de 2 ve Dalaman'da 1 olmak üzere toplam 10 farklı marketten sigara ve kasa hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli İ.A., dün Fethiye ilçesinde saklandığı bir apartta polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İ.A., tutuklanarak Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan İ.A.'nın hırsızlık yaptığı anlar, bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; İ.A.'nın marketi inceledikten sonra kasa bölümüne geçtiği ve ardından kasanın arkasındaki sigaraları bir torbanın içerisine doldurduğu anlar yer aldı.