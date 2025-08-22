Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

22.08.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir evden 38 bin lira çalan hırsız güvenlik kamerası görüntüleri ile yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir eve tırmanarak girmesi güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta Tahir K'ye ait tek katlı müstakil evden 38 bin lira çalındı.

Tahir K'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Yakındaki başka bir ikametin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin müstakil evin penceresinin demir korkuluğundan dama tırmanarak hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler görüntülerden yola çıkarak zanlının kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli Serhat A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlı yürüyerek müstakil evin bulunduğu sokağa geliyor ve ikametin penceresinin demir korkuluğundan dama tırmanıyor. Daha sonra eve giren şüpheli, bir süre sonra kapıdan çıkarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Seyhan, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:14:37. #7.13#
SON DAKİKA: Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.