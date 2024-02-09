Hırsızlık Yapan Şahıs, Yakalandıktan Sonra Mağdurları Bıçakladı - Son Dakika
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Hırsızlık Yapan Şahıs, Yakalandıktan Sonra Mağdurları Bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin hırsızlık amacıyla giren Oktay Alan, ev sahibi tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Serbest bırakılan Alan, 5 saat sonra karşılaştığı ev sahibi ve arkadaşını bıçakladı. Yakalanan Alan tutuklandı.

09.02.2024 19:55  Güncelleme: 19:56
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Oktay Alan (27) hırsızlık amacıyla girdiği evin sahibi Fırat T. (29) tarafından evde yakalanıp polise teslim edildi. Polis merkezinde alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakılan Alan, olaydan 5 saat sonra yolda karşılaştığı Fırat T. ile arkadaşı Musa C.'yi (22) bıçakladı. Metruk bir binada saklanırken yakalanan Oktay Alan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl'ün, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda Oktay Alan, hırsızlık amacıyla Fırat T.'nin evine girdi. Alan, hırsızlık yaptığı sırada kendisini fark eden Fırat T. tarafından yakalandı. Haber verilmesi sonucu belirtilen adrese gelen polis ekipleri ev sahibi ile kavga eden hırsızı gözaltına aldı. Polis merkezinde ifade veren Oktay Alan, serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Oktay Alan, polis merkezinden ayrıldıktan 5 saat sonra, Fırat T. ve arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesi'nde yürürken karşılaştı. Taraflar arasında tekrar yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Oktay Alan, elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Yaralılar kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Oktay Alan ise polis tarafından metruk bir binada saklanırken yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, yaralama suçlarını kabul eden Oktay Alan, "Özel halk otobüsünü beklediğim sırada Fırat T. gelip yüzüm tükürdü. O esnada aramızda kavga çıktı. Kendimi korumak için bıçakladım" dedi. Adliyeye çıkartılan şüpheli, tutuklandı.

Hırsızlık Yapan Şahıs, Yakalandıktan Sonra Mağdurları Bıçakladı
Kaynak: DHA

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