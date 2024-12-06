Hırsızlık Zanlıları Kadriye ve Emre Özhan Yakalandı

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Kadriye Özhan (32) ile 73 yıl 97 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi Emre Özhan (30), saklandıkları evde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede hırsızlık olaylarına karşı yapılan çalışmalarda Türkiye'ye genelinde birçok ilde hırsızlıktan aranan abla Kadriye Özhan ve kardeşi Emre Özhan'nın Yeşil Mahalle'de bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. İki kardeşin saklandığı eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli illerdeki toplam 86 olayla ilgili 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 73 yıl 97 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kadriye Özhan ile "'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası olan kardeşi Emre Özhan yakalandı. Abla- kardeş polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),