Hırsızlık Zanlısı Avcılar\'da Yakalandı

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AVCILAR'da cep telefonu ve motosiklet çalan ve uyuşturucu suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Olay, Ambarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Cem Efe Ertürk'ün masada bıraktığı cep telefonunu 21 Eylül Cumartesi günü çalarak kaçan şüpheli yakalandı. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kimliği tespit edilen şüphelinin F.B. olduğu tespit edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan arandığı ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edildi. F.B.'nin 24 Eylül Salı günü Denizköşkler Mahallesinde park halindeki bir motosikleti çaldığı da belirlendi. Motosiklet aynı mahallede bulunarak muhafaza altına alındı. Mahkemeye sevk edilen F.B. 'Açıktan hırsızlık' ve 'Motosiklet hırsızlığı' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.