Hırsızlık Zanlısı Kadın Yakalandı

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş toplam 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. (24) isimli kadın hükümlü, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan S.T. isimli kadın hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kadın hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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