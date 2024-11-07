Hırsızlıktan Hüküm Giyen Kişi Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hırsızlıktan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A, saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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