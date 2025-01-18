Hırvat Bakan Dabro İstifa Etti - Son Dakika
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Hırvat Bakan Dabro İstifa Etti

Hırvat Tarım Bakanı Josip Dabro, baskı ve tehditler nedeniyle görevinden istifa etti.

18.01.2025 12:46
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Hırvatistan'da Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Josip Dabro, baskı ve tehditlere maruz kaldığını öne sürerek, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Dabro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı olarak üstlendiği görevinden istifa ettiğini belirterek, "İlgili bakanlıkta değişiklikleri hayata geçirmek, usulsüzlükle mücadelede şeffaf ve adil bir yol izlediğim kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Alanında çalışmaya devam edeceğini kaydeden Dabro, "Ancak bu süreçte farklı baskı ve tehditlere maruz kaldım. Şu anda da polis koruması altındayım." dedi.

Ulusal basın ise istifa kararının, Dabro'nun birkaç yıl öncesine ait bir görüntünün yayılması üzerine alındığını belirtti.

Görüntüde, Dabro'nun hareket halindeki bir araçtan silahla birkaç el ateş ettiği görülüyor.

Dabro, bu görüntülere ilişkin, birkaç yıl önce "düşüncesiz bir anında" silahı ateşlediğini belirterek, özür dilemişti.

Bu arada Hırvatistan'da Kasım 2024'te de "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle gözaltına alınan Sağlık Bakanı Vili Beros istifa etmişti.

Kaynak: AA

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