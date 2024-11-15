Hırvat Bakan Gözaltında

Güncel

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle gözaltına alınan Sağlık Bakanı Vili Beros'u görevden aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesince (USKOK) yapılan operasyonda, yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında olması nedeniyle Beros'un bakanlık görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Plenkovic'in yeni Sağlık Bakanı atanana kadar Beros'un yerine Irena Hrstic'i görevlendirdiği belirtildi.

USKOK'tan yapılan açıklamada da görevlerini kötüye kullanarak yolsuzluk yaptıkları şüphesiyle devletin üst kademelerinden birkaç kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ülke medyası da söz konusu operasyonun beyin cerrahisi için gereken mikroskopların satın alınmasında "yüksek miktarda" ödeme yapıldığını gerekçesiyle düzenlendiği ve bu nedenle Zagreb Noröloji Kliniği Müdürü Kresimir Rotim'in de gözaltına alınanlar arasında olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Beros'un da aralarında bulunduğu gözaltılar, Hırvat yetkililer tarafından "büyük ayıp" şeklinde nitelendi.