Hırvat Çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de Konser Verecek

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Hırvat çellist Stjepan Hauser, İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra İzmir'de de konser verecek.

2Cellos'un kurucu üyesi Hauser, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 14 Ağustos'ta İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da, 15 Ağustos'ta İzmir Arena'da, 17 Ağustos'ta ise Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Geçen yıl ilk solo turnesi "Rebel with a Cello" kapsamında İstanbul'da sahne alan sanatçı, Pyotr İlyiç Çaykovski'den Lady Gaga'ya, Dmitri Shostakovich'ten Shakira'ya kadar geniş bir repertuvara sahip.