Hırvat Çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika
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Hırvat Çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de Konser Verecek

2Cellos'un kurucu üyesi Stjepan Hauser, Charm Music Türkiye organizasyonuyla İstanbul, İzmir ve Antalya'da konserler verecek. Hauser, geniş bir repertuvara sahip olan solo turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

05.07.2024 17:05
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Hırvat çellist Stjepan Hauser, İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra İzmir'de de konser verecek.

2Cellos'un kurucu üyesi Hauser, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 14 Ağustos'ta İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da, 15 Ağustos'ta İzmir Arena'da, 17 Ağustos'ta ise Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Geçen yıl ilk solo turnesi "Rebel with a Cello" kapsamında İstanbul'da sahne alan sanatçı, Pyotr İlyiç Çaykovski'den Lady Gaga'ya, Dmitri Shostakovich'ten Shakira'ya kadar geniş bir repertuvara sahip.

Kaynak: AA

İstanbul, Antalya, Türkiye, İzmir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvat Çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika

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