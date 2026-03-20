Hırvatistan Askerleri Güvenle Tahliye Edildi

20.03.2026 09:35
Cumhurbaşkanı Milanovic, Irak'taki Hırvat askerlerinin güvenli tahliyesini duyurdu.

ZAGREB, 20 Mart (Xinhua) -- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Irak'ta NATO görevine katılan 7 Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri askerinin güvenli şekilde tahliye edildiğini söyledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden salı günü yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırı başlatmasının ardından Cumhurbaşkanı Milanovic'in Irak ve Lübnan'da görev yapan Hırvat askerlerinin geri çekilmesine karar verdiği belirtilerek, askerlerin Hırvatistan'a doğru yola çıktığı ifade edildi. Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde görev yapan bir askerin de geçen hafta güvenli şekilde tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İran'da devam eden askeri müdahaleyi kınayan Milanovic'in, uluslararası onay olmaksızın tek taraflı güç kullanımının küresel istikrarı tehdit ettiğini ve Avrupa açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

