Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: AB bütçesi Hırvatistan'ın beklentilerini karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika uygulamasını yükleyin. YÜKLE

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: AB bütçesi Hırvatistan'ın beklentilerini karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, AB'nin 2028-2034 bütçesine dair müzakere paketinin ülkesinin beklentilerini karşıladığını belirtti. Plenkovic, 7-8 yıllık fonlarla Hırvatistan'ı 30 milyar avronun üzerinde artıya taşıyacaklarını, paketin ülkesi için elverişli olduğunu söyledi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 bütçesiyle ilgili müzakerelerin ülkesinin beklentilerini karşıladığını belirtti.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Plenkovic, AB'nin 2034'e kadarki bütçesine ilişkin yeni müzakere paketinin toplam hacminin daha küçük ancak Hırvatistan için elverişli olduğunu ve beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Paketin toplam fon hacminin daha küçük olduğunu belirten Plenkovic, "Ancak Hırvatistan için önemli olan, paketin bizim için elverişli olması ve 2034'e kadar kullanılabilecek toplam fon miktarı bakımından beklentilerimiz dahilinde bulunması." dedi.

Plenkovic, mevcut duruma göre Hırvatistan'ın yaklaşık 7 milyar avro artıda olması gerektiğine dikkati çekerek, "Toplam döneme baktığımızda, önümüzdeki 7-8 yılın fonları için de mücadele ederek Hırvatistan'ı kesinlikle 30 milyar avronun üzerinde artıya taşıyacağız." diye konuştu.

Müzakerelerin seyrini AB'nin büyük üye ülkelerinden bazılarında yapılacak seçimlerin etkileyebileceğine dikkati çeken Plenkovic, Hırvatistan için yıl sonu takvimine uyulmasından çok nitelikli nihai anlaşmanın önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
HırvatistanEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 17:06:29. #7.13#
SON DAKİKA: Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: AB bütçesi Hırvatistan'ın beklentilerini karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei