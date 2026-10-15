Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: AB bütçesi Hırvatistan'ın beklentilerini karşıladı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 bütçesiyle ilgili müzakerelerin ülkesinin beklentilerini karşıladığını belirtti.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Plenkovic, AB'nin 2034'e kadarki bütçesine ilişkin yeni müzakere paketinin toplam hacminin daha küçük ancak Hırvatistan için elverişli olduğunu ve beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Paketin toplam fon hacminin daha küçük olduğunu belirten Plenkovic, "Ancak Hırvatistan için önemli olan, paketin bizim için elverişli olması ve 2034'e kadar kullanılabilecek toplam fon miktarı bakımından beklentilerimiz dahilinde bulunması." dedi.

Plenkovic, mevcut duruma göre Hırvatistan'ın yaklaşık 7 milyar avro artıda olması gerektiğine dikkati çekerek, "Toplam döneme baktığımızda, önümüzdeki 7-8 yılın fonları için de mücadele ederek Hırvatistan'ı kesinlikle 30 milyar avronun üzerinde artıya taşıyacağız." diye konuştu.

Müzakerelerin seyrini AB'nin büyük üye ülkelerinden bazılarında yapılacak seçimlerin etkileyebileceğine dikkati çeken Plenkovic, Hırvatistan için yıl sonu takvimine uyulmasından çok nitelikli nihai anlaşmanın önemli olduğunu vurguladı.