Hırvatistan'da AP Seçimlerini HDZ Kazandı - Son Dakika
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Hırvatistan'da AP Seçimlerini HDZ Kazandı

Hırvatistan\'da AP Seçimlerini HDZ Kazandı

Hırvatistan'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) resmi olmayan sonuçlara göre birinci oldu. HDZ, AP'de 6 milletvekili kazanırken, Sosyal Demokrat Parti (SDP) 4, Vatan Hareketi (DP) ve 'Yapabiliriz' ittifakı ise birer sandalye elde etti. Ülkede kayıtlı seçmenlerin yüzde 21,34'ü oy kullandı.

10.06.2024 01:01
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Hırvatistan'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin kazananının, resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) olduğu bildirildi.

Hırvatistan Radyo Televizyonu'nun verdiği sandık çıkış anketine göre, oyların yüzde 99,84'ünün sayıldığı Hırvatistan'da, iktidardaki merkez sağ HDZ AP'de 6, Sosyal Demokrat Parti (SDP) 4, Vatan Hareketi (DP) ve "Yapabiliriz" ittifakı birer sandalye elde etti.

AP'de 12 milletvekili ile temsil edilen ülkede, HDZ oyların yüzde 34,59'unu, SDP 25,96'sını, DP 8,82'sini, "Yapabiliriz" ise 5,92'sini aldı.

Ayrıca ülkede AP seçimlerinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 21,34'ünün oy kullandığını açıklandı.

Hırvatistan'da AP seçimleri için 25 seçim listesindeki 300 aday yarıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan'da AP Seçimlerini HDZ Kazandı - Son Dakika

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