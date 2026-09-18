Hırvatistan'da Batı Nil virüsü vakası 15'e çıktı, 10 hasta hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Hırvatistan'da Batı Nil virüsü vakası 15'e çıktı, 10 hasta hastaneye kaldırıldı

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Hırvatistan'da yılbaşından bu yana Batı Nil virüsü tespit edilen vaka sayısının 15 olduğu, bunlardan 10'unun ciddi semptomlarla hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ülkede virüs kaynaklı ölüm görülmezken vakaların geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği belirtildi.

Hırvatistan'da bu yıl Batı Nil virüsü salgınında 15 vakanın tespit edildiği açıklandı.

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Batı Nil virüsü kaynaklı ölüm olmadığı ancak vakaların geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede yılbaşından bu yana 15 Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği, hastalardan 10'unun virüse bağlı ciddi klinik semptomlar göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bahçe, avlu ve evlerin çevresinde sivrisineklerin üremesine elverişli durgun suların ortadan kaldırılması önerilen açıklamada, sivrisinek kovucu spreylerin kullanılması da tavsiye edildi.

Hırvatistan'da daha önce de yabani kuş ve kargalarda Batı Nil virüsüne rastlanmıştı.

Kaynak: AA
Batı Nil VirüsüHırvatistanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'da Batı Nil virüsü vakası 15'e çıktı, 10 hasta hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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