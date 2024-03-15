Hırvatistan'da genel seçimler 17 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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Hırvatistan'da genel seçimler 17 Nisan'da yapılacak

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Meclisin feshedilmesinin ardından genel seçim tarihinin belirlendiğini ve seçimin 17 Nisan'da yapılacağını duyurdu. Seçimde, 151 sandalyeli Meclisin yeni üyeleri belirlenecek ve yurt dışı temsilciliklerde 16-17 Nisan'da oy kullanılabilecek. Hırvatistan'da en son 2020'de yapılan genel seçimleri muhafazakar Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) kazanmıştı. Genel seçimler Hırvatistan'da 4 yılda bir gerçekleştiriliyor.

15.03.2024 15:27  Güncelleme: 15:31
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Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da genel seçimin 17 Nisan Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, yaptığı yazılı açıklamada, Meclisin dün feshedilmesinin ardından genel seçim tarihinin belirlendiğini ve seçimin 17 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca, 151 sandalyeli Meclisin yeni üyelerinin belirleneceği seçimde, yurt dışı temsilciliklerde 16-17 Nisan'da oy kullanılabileceği bildirildi.

AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'da 2020'de yapılan son genel seçimi, muhafazakar Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) kazanmıştı.

Meclis'te dün yapılan oturuma katılan 143 milletvekilinin tamamı, fesih yönünde oy kullanmıştı.

Hırvatistan'da genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'da genel seçimler 17 Nisan'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'da genel seçimler 17 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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