Hırvatistan'da renkli karnaval yürüyüşüne katılanlar püsküllü elbiseler ve koyun yünü başlıklar giydi - Son Dakika
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Hırvatistan'da renkli karnaval yürüyüşüne katılanlar püsküllü elbiseler ve koyun yünü başlıklar giydi

Hırvatistan\'da renkli karnaval yürüyüşüne katılanlar püsküllü elbiseler ve koyun yünü başlıklar giydi

Hırvatistan'ın Sinj kasabasında düzenlenen karnaval yürüyüşünde, insanlar eski elbiseler ve koyun yününden yapılmış başlıklarla renkli bir görüntü oluşturdu. Karnaval yürüyüşüne katılanlar bellerinde ziller taşıyarak eğlenceli bir gün geçirdi.

14.02.2024 15:20
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SİNJ, 14 Şubat (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Sinj kasabasında rengarenk püskülleri olan eski elbiseler ve 1,5 metreye varan koyun yününden başlıklar giyerek ve bellerinde ziller taşıyarak karnaval yürüyüşüne katılan insanlar, 13 Şubat 2024. (Fotoğraf: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

Hırvatistan, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'da renkli karnaval yürüyüşüne katılanlar püsküllü elbiseler ve koyun yünü başlıklar giydi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'da renkli karnaval yürüyüşüne katılanlar püsküllü elbiseler ve koyun yünü başlıklar giydi - Son Dakika
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