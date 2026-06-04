Hırvatistan'da Uçak Kazası: 4 Ölü

Hırvatistan'ın Istria Yarımadası'nın güneyinde bulunan Medulin'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Istria polisinden yapılan yazılı açıklamada, Medulin'deki havalimanı yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, olay yerine çok sayıda ilk yardım, itfaiye ve ambulans uçak ekiplerinin geldiği belirtildi.

Polis, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ulusal medya ise uçağın Avusturya'dan Hırvatistan'a geldiği ve Medulin'deki havalimanına inmesi gerektiği bilgisini paylaştı.